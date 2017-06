Bohrmaschine fiel auf Mann - Lebensgefahr

Ein Arbeiter auf einer Baustelle in Graz ist am Montag von einer Bohrmaschine lebensgefährlich verletzt worden. Die Maschine fiel samt Koffer von einer Palette, die etwa in 15 Metern Höhe an einem Kran hing.

Der Arbeiter war auf einer Baustelle im Grazer Bezirk Puntigam beschäftigt. Ein Kran auf dieser Baustelle hob eine Palette in die Höhe, unter der der Arbeiter zu diesem Zeitpunkt stand.

Mit Kopfverletzungen im Spital

Genau in diesem Moment stürzte ein Koffer mit der Bohrmaschine, der zuvor auf der Palette abgestellt worden sein dürfte, von der Plattform - laut Rotem Kreuz aus etwa zehn bis 15 Metern Höhe. Die Bohrmaschine dürfte aus dem Koffer und dann auf den Kopf des Arbeiters gefallen sein. Er erlitt schwerste Verletzungen und musste vom Notarzt in das LKH Graz gebracht werden.