Steirische GKK-Obfrau vor Wechsel in Nationalrat

Die Obfrau der steirischen Gebietskrankenkasse, Verena Nussbaum, steht vor einem Wechsel in den Nationalrat. Sie wurde am Montag von der SPÖ Graz und Graz-Umgebung zur Spitzenkandidatin für den Wahlkreis 6A gewählt.

Nussbaum nennt die Themen Gesundheit und Frauen als ihre politischen Schwerpunkte - sie kündigt an, sich als Nationalratsabgeordnete für die Schließung der Einkommensschere zwischen Mann und Frau einsetzen zu wollen: „Das wird nur funktionieren, wenn wir es endlich schaffen, den Frauen ein gesellschaftspolitisches Umfeld mit wirklich fairen Karrierechancen zu bieten“, so die Obfrau der steirischen Gebietskrankenkasse.

SPÖ Graz

„Ich gratuliere Verena Nussbaum sehr herzlich zur Wahl zur Spitzenkandidatin. Sie ist hier tief verwurzelt, kennt die Probleme, Hoffnungen und Sorgen der Menschen. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie mit ihrem Team und in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung so richtig was für die Region und die Stadt Graz weiterbringen wird. Das geht nur gemeinsam, nie alleine“, zeigte sich Michael Schickhofer begeistert.

Karin Greiner auf Platz zwei

Auf Verena Nussbaum folgt Karin Greiner aus Graz-Umgebung auf Listenplatz zwei. Diese beiden Plätze haben bei der letzten Wahl für den Einzug in den Nationalrat gereicht: 2013 konnte die SPÖ im Wahlkreis 6A 19.99 Prozent der Stimmen erreichen.

