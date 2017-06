Neues Gesetz zum Schutz vor Neophyten

Ob Drüsiges Springkraut, Bärenklau oder Ragweed: Eingeschleppte Pflanzenarten werden in der Steiermark immer mehr zum Problem. Der Landtag beschloss deshalb ein Gesetz zum Schutz vor diesen invasiven Arten.

Konkret geht es um Pflanzen wie den aus Ostasien stammenden Staudenknöterich, dessen dicke Wurzeln massive Schäden an Gebäuden und Straßen anrichten; oder den Riesen-Bärenklau, der eigentlich im Kaukasus heimisch ist und dessen Pflanzensaft zu Hautausschlägen mit Blasenbildung führen kann. Aber auch Tiere wie Waschbären oder asiatische Hornissen werden immer mehr zum Problem.

ORF

Verwaltungsstrafen bis zu 20.000 Euro

Mit dem neuen Gesetz setzt die Steiermark eine EU-Richtlinie um, um diese Pflanzen und Tiere unter Kontrolle zu halten. Bisher gab es noch keine gesetzliche Grundlage. Ziel sei es nun vor allem, die Bevölkerung aufzuklären, erklären die beiden zuständigen Landesräte Johann Seitinger (ÖVP) und Anton Lang (SPÖ).

Seitinger betont: „Der wichtigste Ansatz dieses Gesetzes ist, dass wir die Menschen auffordern, sehr aufmerksam zu sein, diese gefährlichen Pflanzenbestände und die Tiere zu melden, die Tiere vor allem auch nicht auszusetzen - das ist letztlich ja auch strafbar.“ So sieht das Gesetz Verwaltungsstrafen vor, wenn jemand gefährliche Tiere oder Pflanzen aussetzt. Der Strafrahmen beträgt bis zu 20.000 Euro.

Zeichen für die Erderwärmung

Generell biete das Gesetz den Behörden, aber auch Jägern und der Berg- und Naturwacht die Möglichkeit zu reagieren - durch Populationskontrolle oder Beseitigung, wie es heißt.

ORF

Dass in der Steiermark plötzlich so viele eigentlich nicht heimische Pflanzen wachsen, ist laut Umweltlandesrat Lang ein Zeichen für die Erderwärmung: „Diese Neophyten wurden bei uns durch Gütertransport oder Reisetätigkeiten eingeführt. Vor Jahren konnten sie sich nicht so gut entwickeln, weil wir andere Klimabedingungen gehabt haben, mittlerweile haben wir eine Klimaänderung; es gibt wärmere Winter- und heißere Sommertage. Dadurch können sie sich besser entwickeln.“ Und werden somit für heimische Arten zur Gefahr.

Bitte um Mithilfe

Wer sogenannte Neophyten beim Spazierengehen oder in seinem Garten entdeckt, solle die Gemeinde oder die Berg- und Naturwacht informieren, heißt es. In Graz gibt es mittlerweile sogar ein eigenes Kompetenzzentrum dafür.

Links: