Toter bei Streit in Grazer Haftanstalt Karlau

Ein Mann ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem Streit in der Justizanstalt Graz-Karlau getötet worden. Die Tat passierte in einer Zelle. Das Motiv ist noch unklar, die Ermittlungen laufen.

Die Polizei bestätigte am Mittwoch einen Bericht der „Kleinen Zeitung“ (Onlineausgabe), wonach es in der Nacht zu einem tödlichen Streit in der Justizanstalt kam.

Tat in Haftraum

Das Opfer ist 34 Jahre alt, der mutmaßliche Täter ein Jahr jünger - beide sind aus Kärnten. Sie saßen in Graz ihre Haftstrafen wegen schwerer Gewalttaten ab. Zu der Tat kam es in einem Haftraum, in dem drei Insassen untergebracht sind. Erhebungen und Einvernahmen seien im Gange, so ein Polizist. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Bei der Tatwaffe handelt es sich laut Polizei um ein Tischbein. Das Opfer hatte tödliche Kopfverletzungen, die laut Polizei von der schweren stumpfen Gewalteinwirkung herrührten. Ein verständigter Arzt konnte nur noch den Tod des 34-Jährigen feststellen.

Motiv noch unklar

Das Motiv der Auseinandersetzung ist noch unklar. Laut dem Sprecher der Justizanstalt nahm ein Zelleninsasse nach der Tat über die Haftraumsprechanlage Kontakt mit einem Justizwachebeamten auf und informierte ihn über den Vorfall. Ob es sich dabei um den mutmaßlichen Täter, das Opfer oder den dritten Häftling handelte, ist noch nicht bekannt.

Link: