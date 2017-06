Waldbrand im Stadtgebiet von Leoben

Ein Großaufgebot an Feuerwehren war heute in den frühen Morgenstunden in Leoben im Einsatz. Ein Waldstück geriet in Brand. Gefahr bestehe keine mehr, heißt es von der Feuerwehr.

Ein Waldbrand im Stadtgebiet von Leoben hat heute Früh zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt. Mehr als 70 Feuerwehrkräfte mussten mit 20 Fahrzeugen auf den sogenannten Häuslberg ausrücken, der Brand ist mittlerweile unter Kontrolle, die Einsatzkräfte bekämpfen laut Polizei noch einige Glutnester.

Brandursache war vermutlich Blitzschlag

Als Brandursache wird ein Blitzschlag vermutet. In Leoben ging gegen fünf Uhr Früh ein schweres Gewitter nieder. Verletzte gab es bei dem Brand keine, auch Gebäude waren von den Flammen nicht bedroht. Sicherheitshalber wurden auch Löschubschrauber angefordert, die aber vorläufig nicht zum Einsatz kamen, so die Polizei.