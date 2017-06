KPÖ fixiert Spitzenkandidatin für NR-Wahl

Die KPÖ Steiermark hat am Samstag in Graz die Weichen für die Nationalratswahl am 15. Oktober gestellt und ihren Landeslisten-Wahlvorschlag festgelegt. Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler wurde zur Spitzenkandidatin für die Wahl bestimmt.

Die Wahl, Klimt-Weithaler, auf den ersten Listenplatz zu wählen erfolgte laut KPÖ-Landtagsklub einstimmig. Die 1971 in Fohnsdorf geborene Politikerin ist seit 2005 Abgeordnete der KPÖ im Landtag und seit März 2010 Klubobfrau des Landtagsklubs.

Senkung der Wohnnebenkosten als Wahlkampfthema

Die KPÖ führt aktuell eine bundesweite Kampagne zur Senkung der Wohnnebenkosten durch. Dieses Thema wird auch Schwerpunkt im Wahlkampf zur kommenden Nationalratswahl sein. Laut KPÖ ist Österreich eines der Länder in Europa, in denen die Wohnkosten am schnellsten steigen. Es sei keine Seltenheit, dass Menschen mehr als zwei Drittel ihres Einkommens für Miete und Betriebskosten ausgeben, so die steirischen Kommunisten.

Werben um Wählerstimmen beginnt

Eine Stimme für die KPÖ sei auch bei der Nationalratswahl keine verlorene Stimme, betonte Klimt-Weitthaler am Samstag. In der Steiermark habe man gezeigt, „dass eine andere Politik möglich ist“. Sie zeigte sich überzeugt, „dass sich sehr viele Menschen diese Politik auch auf Bundesebene wünschen“.

