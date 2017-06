Ansturm auf Lehrberuf nach Matura

Für die steirischen Maturanten ist dieses Schuljahr gelaufen, sie haben die diesjährige Zentralmatura hinter sich. Immer mehr Jugendliche entscheiden sich dafür, nach der Matura kein Studium, sondern eine Lehre zu beginnen.

Dass junge Menschen nicht nur einen Beruf erlernen, sondern unter dem Titel Berufsmatura auch noch die Reifeprüfung ablegen, ist seit Jahren ein Trend. Doch auch der umgekehrte Weg ist zunehmend beliebt - in den vergangenen vier Jahren ist die Zahl jener Jugendlichen, die die Matura schon haben und dann eine Lehre beginnen sprunghaft angestiegen.

Anstieg um fast 40 Prozent

Die Zahl der Maturanten die nach der Matura eine Lehre beginnen stieg in den vergangenen vier Jahren um 37 Prozent an. Derzeit gibt es in der Steiermark fast 600 Maturanten, die eine Lehre absolvieren. Das sind zwar nur vier Prozent aller Lehrlinge, die Tendenz ist jedoch steigend. Ein Grund ist, dass viele Jugendliche finanziell möglichst schnell auf eigenen Beinen stehen wollen. Ein anderer, dass es in Betrieben oft attraktive Karrieremöglichkeiten gibt, für die die Reifeprüfung und zusätzlich eine technische Ausbildung wichtig sind.

Gottfried Krainer, Leiter der Lehrlingsstelle in der Wirtschaftskammer sieht viele Vorteile für die Unternehmer: „Der Unternehmer kann da zurückgreifen auf jemanden, der Maturaniveau hat, der eine Sprache gut kann, was in einer internationalen Wirtschaft sehr wichtig ist, aber auch technisches Verständnis, mathematische Grundkenntnisse sind in nahezu allen Lehrberufen sehr wichtig, und da bringen Maturanten natürlich einiges mit.“

Kürzere Ausbildungsdauer für Maturanten

Bei männlichen Maturanten sind vor allem technische Lehrberufe, wie Metalltechniker, Mechatroniker oder Elektrotechniker gefragt. Bei den Maturantinnen sind es die Lehrberufe pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin oder Labortechnikerin. Hat man die Reifeprüfung schon in der Tasche, ist die Lehrzeit kürzer, sagt Gottfried Krainer: „Als Maturant hat man den Vorteil, dass man jedenfalls eine Lehre absolvieren kann, die um ein Jahr verkürzt ist, wenn man technische Schulen vorher besucht hat, für die die zum Lehrberuf passen, gibt es höhere Anrechnungsmöglichkeiten, sogar bis zu zwei Jahren.“

Auch Lehre mit Matura weiter sehr beliebt

Um künftig noch mehr AHS- oder BHS-Absolventen für die Lehre zu begeistern, gibt es eigene Aktionen. Im Rahmen von Technical Experts suchen derzeit 35 Betriebe gezielt nach solchen Lehrlingen. Noch öfter geht man derzeit freilich den umgekehrten Weg, steiermarkweit gibt es derzeit 1600 Lehrlinge, die die Lehre mit Matura machen. Sie haben für die Matura bis zu drei Jahre nach Lehrabschluss Zeit.

