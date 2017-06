Sprayer sprühte Veranstaltungshinweis auf Straße

Zu einer ungewöhnlichen Methode um eine Veranstaltung anzukündigen hat ein 33 Jahre alter Mann in Graz gegriffen. Er sprühte den Veranstaltungshinweis mit einem Spray auf eine Straße. Bei der Verfolgung durch die Polizei fiel auch ein Schuss.

Der 33-Jährige soll am Samstag gegen 06.30 Uhr mit einem Spray in der Grazer Heinrichstraße eine Veranstaltung am Schlossberg mit einem Spray auf die Fahrbahn gesprüht haben. Mehrere Augenzeugen alarmierten die Polizei.

Schuss stoppte Flucht

Als die Beamten eintrafen war der Verdächtige gerade dabei mit einer Schablone Farbe auf die Fahrbahn zu sprühen. Der 33-Jährige sah die Polizisten und flüchtete auf das Gelände der Universität Graz. Die Beamten nahmen die Verfolgung zu Fuß auf. Ein Polizeibeamter gab einen Schreckschuss in das Erdreich ab, worauf der Verdächtige seine Flucht aufgab und festgenommen werden konnte.

Bei der Einvernahme gab der 33-Jährige an, dass es sich bei dem Farbspray um einen Kreidespray handle, der leicht abwaschbar sei. Er habe diese Veranstaltungsankündigungen bereits mehrfach im Stadtgebiet angebracht. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.