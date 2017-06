Auto stoppte in Tunnel: Auffahrunfall

Auf der S6 (Semmeringschnellstraße) ist am Sonntag ein Auffahrunfall im Tanzenbergtunnel passiert. Ein Auto blieb im Tunnel plötzlich stehen. Es gab einen Schwerverletzten.

Rotes Kreuz Bruck-Mürzzuschlag

Zu dem Unfall kam es gegen 14.15 Uhr im Tanzenbergtunnel Richtung Bruck an der Mur. Das Auto eines 39 Jahre alten Mannes kam aus ungeklärter Ursache im Tunnel zum Stillstand. Ein nachkommender 52 Jahre alter Lenker konnte den Auffahrunfall nicht mehr verhindern und prallte in das stehende Fahrzeug.

Lenker aus Auto geschnitten

Die Insassen eines weiteren Fahrzeuges bemerkten den Unfall, leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der Lenker des stehenden Autos wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr aus dem Wagen geschnitten werden. Er erlitt bei dem Unfall Verletzungen im Bereich der Halswirbelsäule unbestimmten Grades und wurde an der Unfallstelle vom Notarzt erstversorgt. Anschließend wurde er in stabilem Zustand in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark, Standort Bruck/Mur gebracht. Der 52 Jahre alte Lenker des zweiten Autos kam laut dem Roten Kreuz Bruck-Mürzzuschlag mit dem Schrecken davon, wurde aber zur Abklärung ebenfalls in das Spital gebracht.