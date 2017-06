Hoher Sachschaden nach Bränden in Betrieben

Ein Gewerbebetrieb im Bezirk Murtal ist Dienstagfrüh in Brand geraten - es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren 100.000 Euro. Rund 10.000 Euro Schaden verursachte ein Brand in einer Grazer Tischlerei am Montag.

Gegen 3.30 Uhr hatten Anrainer des Gewerbetriebes Sankt Peter ob Judenburg die Einsatzkräfte alarmiert - Brandgeräusche hatten sie geweckt. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, standen das Heizhaus und eine Lagerhalle bereits in Vollbrand.

Es entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren 100.000 Euro. Die Feuerwehr stand mit sieben Fahrzeugen und 60 Personen im Einsatz. Die Brandursachenermittlungen laufen.

Brand in Tischlerei ausgebrochen

Zu einem weiteren Brand ist es am Montag in einem Tischlereibetrieb im Grazer Bezirk Liebenau gekommen. Auch hier steht die Brandursache noch nicht fest. Ein Ehepaar aus der Nachbarschaft hatte gegen 17.45 Uhr dichten Rauch aus der Produktionshalle am Heuweg kommen sehen und daraufhin die Feuerwehr verständigt. Anschließend begann das Paar den Brand bei einer Hobelbank mit einem Gartenschlauch zu bekämpfen.

Feuerwehr Graz

Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand von der Feuerwehr schließlich rasch gelöscht werden: „Durch die sofortige Meldung der Nachbarn und den raschen Einsatz der Berufsfeuerwehr Graz konnte eine Ausdehnung des Brandes auf die gesamte Tischlerei verhindert werden“, schildert Einsatzleiter Oberbrandrat Dieter Pilat.

Die Grazer Berufsfeuerwehr stand mit 29 Mann etwa eine Stunde lang im Einsatz. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euros geschätzt; verletzt wurde niemand.