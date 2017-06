Nach Verurteilung sofort wieder gedealt

Zwei junge Drogenhändler sind am Dienstag in Graz zu bedingten Haftstrafen verurteilt worden. Nur kurze Zeit später wurden sie wieder beim Dealen erwischt. Jetzt sitzen sie in Haft.

Die beiden jungen Afghanen - 17 und 20 Jahre alt - ließen sich von ihrer Verurteilung alles andere als abschrecken. Gegen 9.30 Uhr wurden gegen sie am Grazer Straflandesgericht wegen Suchtmittelhandel bedingte Haftstrafen ausgesprochen - unmittelbar danach machten sie sich auf den Weg in den Stadtpark, um dort wieder Drogen zu verkaufen.

Eineinhalb Stunden nach Verhandlung festgenommen

Polizisten der EGS Graz (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) führten in Zivil Kontrollen im Stadtpark durch. Dort wollten die beiden Afghanen nur rund eineinhalb Stunden nach ihrer Verurteilung Cannabiskraut an die Fahnder verkaufen und wurden dabei festgenommen. Bei der Amtshandlung konnten weitere Suchtmittel sichergestellt werden. Die beiden Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.