Ehefrau geschlagen und bedroht - Festnahme

Über Jahre hinweg soll ein Grazer seine 15 Jahre jüngere Frau geschlagen haben - so auch am Dienstagabend im Grazer Bezirk Gösting. Nach einer Morddrohung via SMS wurde der Verdächtige festgenommen.

Gegen 21.00 Uhr war die 34-Jährige in die Polizeiinspektion gekommen. Dort schilderte sie den Beamten, in den vergangenen zwei Jahren schon öfters von ihrem Mann geschlagen worden zu sein - zuletzt am Dienstag. Dann zeigte sie den Polizisten eine SMS-Nachricht mit einer Morddrohung ihres Mannes.

Mann kam selbstständig zur Polizeiinspektion

Daraufhin kam der 49-jährige Grazer - nach telefonischer Aufforderung - selbstständig zu einer Befragung in die Inspektion. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wurde er festgenommen.

Der Verdächtige zeigte sich teilgeständig und wurde in die Justizanstalt Graz Jakomini gebracht. Darüber hinaus wurde gegen ihn ein Betretungsverbot der gemeinsamen Wohnung ausgesprochen.