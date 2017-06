Semmeringtunnel: Drittes Baulos gestartet

Beim Semmering-Basistunnel ist am Freitag feierlich der Start des dritten Bauloses begangen worden. Damit wird ab sofort auch auf steirischer Seite an beiden Tunnelröhren gebaut.

Fünf Jahre nach dem Beginn der Vorarbeiten wurde am Freitag auch auf steirischer Seite mit dem Vortrieb der Tunnelröhren begonnen. Begleitet wurde der Start des letzten Bauabschnitts von einem Festakt, bei dem die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Wichtigkeit des Projekts für die Wirtschaft betonte: „3,3 Milliarden Euro werden in den 27 Kilometer langen Semmering-Basistunnel investiert. Damit sind auch unglaubliche Beschäftigungseffekte verbunden.“

Milliardenprojekt im Zeitplan und 2026 fertig

Zu Spitzenzeiten arbeiteten auf der Baustelle 1.200 Personen. Laut ÖBB befindet sich das Milliardenprojekt im Zeit- und Budgetplan: Es soll in neun Jahren fertig gestellt sein, dann wird es eine Fahrzeitersparnis von 30 Minuten zwischen Wien und Klagenfurt geben. Durch weniger Steigungen werde auf der Strecke auch der Güterverkehr gestärkt, so die ÖBB.

Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) wies am Freitag darauf hin, dass die Südbahn auch ein wichtiger Teil der baltisch-adriatischen Achse sein wird: „Die geht von der Ostsee bis in den oberitalienischen Raum. Damit haben wir eine noch nie dagewesene Anbindung der Bahn für unsere Wirtschaft.“

Schützenhöfer: „Ein Segen für die Umwelt“

Bis zuletzt gab es aber auch Gegner des Projekts - immer wieder standen dabei Umweltbedenken im Raum, durch Proteste und Umweltprüfungen verlor man laut ÖBB insgesamt zwei Jahre. Die Bedenken der Umweltschützer kann der steirische Landeshauptmann nicht teilen: „Was hier passiert, geschieht ja auch im Interesse der Umwelt - wenn ich den Güterverkehr auf die Schiene bringe, wenn ich Personen in den Zug bringe. Also, insgesamt ist das ein Segen für die Umwelt“, so Schützenhöfer.

Der Bau des Semmering-Basistunnels verlief bislang problemlos, erst im März konnte mit der Fertigstellung von Versorgungsschächten eine wichtige Etappe abgeschlossen werden - mehr dazu in Semmering-Basistunnel: Bau voll im Plan (15.2.2017) und Meilenstein für Bau des Semmering-Basistunnels (17.3.2017).

