91-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Ein 91 Jahre alter Steirer hat am Freitag bei einem Verkehrsunfall mit seinem Pkw bei Deutschlandsberg lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Laut Polizei war der Mann mit seinem Pkw auf der Hebalmstraße (L 606) unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache von der Straße abkam - das Auto blieb im unwegsamen Gelände zwischen Bäumen hängen.

Aus Unfallwrack geschnitten

Passanten entdeckten den Unfallwagen und schlugen Alarm. Der 91-Jährige war in seinem Auto eingeklemmt - nachdem er mit Hilfe der Feuerwehr befreit worden war, wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen per Hubschrauber in die Universitätsklinik Graz geflogen.