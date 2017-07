Ausseer Festsommer: Reise durch die Musikwelt

Sommerzeit ist Festivalzeit. Eine besonders hohe Festivaldichte weist das steirische Ausseerland auf. Nach einer erfolgreichen Erstausgabe geht der Ausseer Festsommer heuer zum zweiten Mal über ungewöhnliche Bühnen.

Konzert und Kabarett, Lesung und Ausstellung: Etwa 30 Veranstaltungen locken die Besucher ab 14. Juli zum Kulturgenuss rund um den Altausseersee. Tradition und Moderne haben sich im Ausseerland zu einer unverwechselbaren Atmosphäre vereint - und in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch der Festsommer.

Volksmusik trifft Klassik, Wienerlied trifft Boogie

Das Festival bringt Konzerte quer durch die Musikwelt auf das Programm: Kammermusik von Franz Schubert und Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart treffen auf afrikanische Zulumusik und bayrischen Jodelwahnsinn.

Sendungshinweis: „Der Tag in der Steiermark“, 3.7.2017

Mit Chuck Berry und den Beach Boys nimmt die Jimmy Petterson Band das Publikum mit auf eine Reise durch die „Rocking 50s“ und die „Roaring 60s“. Bei Klavierspieler Martyn van den Hoek und Geiger Sandor Javorkai verspricht das Konzertprogramm höchste musikalische Virtuosität.

„Ausgesprochener Kulturgenuss“

Noch einen Tipp hat der Organisator des Ausseer Festsommers und Gründer des Kulturvereins KIK, Hans Fuchs, parat: Am 15. Juli wird die Barockoper „La Margarita“ im Rahmen der Klangwolke auf einem Solarschiff am Altausseersee übertragen - mehr dazu in Die Klangwolke auf dem Altausseersee. „Wir fahren mitten auf den See hinaus. Dort gibt’s dann ein Glaserl Wein. Ich garantiere jetzt schon: Das wird ein ausgesprochener Kunst- und Kulturgenuss in mitten dieser Traumlandschaft“, sagt Fuchs.

