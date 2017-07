Graz als starker Anziehungspunkt für Kongresse

Am Dienstag wird in Graz der Congress Award an besonders herausragende Kongresse verliehen - und davon gibt es viele: Immer mehr entwickelt sich Graz zu einem Anziehungspunkt für Kongresse, was auch den Tourismus ankurbelt.

Graz ist bei nationalen und internationalen Tagungen nach Wien die österreichweite Nummer zwei. Im Vorjahr gab es hier mehr als 1,1 Millionen Nächtigungen, 14 Prozent von ihnen sind auf Kongresse und Tagungen zurückzuführen. Dieter Hardt-Stremayr von Graz Tourismus will die positive Entwicklung bei den Kongressen jedoch nicht nur auf den Tourismus reduzieren - es gehe vor allem um neue Erkenntnisse und Ergebnisse im Forschungsbereich.

Weltweiter Platz 106 im Kongresstourismus

Im Europavergleich liegt die steirische Landeshauptstadt beim Kongresstourismus am 59. Platz von mehr als 300 Städten - im weltweiten Vergleich ist es Platz 106. Hardt-Stremayr sieht bei der Kongressentwicklung in Graz noch Luft nach oben.

Kongress an jedem zweiten Tag: Im Vorjahr fanden mehr als 180 Tagungen in Graz statt, im Schnitt also jeden zweiten Tag. Gegenüber 2015 ist das ein Plus von 16 Prozent.

Er betont: „Wenn wir den Ausbau an der Med-Uni beobachten, dann kann ich mir vorstellen, dass auch dort neue Möglichkeiten für Kongresse da sind. Gleichzeitig wachsen die Veranstaltungskapazität, die Bettenkapazität, die Fluganbindungen - und wir können uns international noch besser vernetzen. Es kann also durchaus noch weiter nach oben gehen.“

70 Prozent der Tagungen in Universitäten

Laut Heinz Kaltschmidt vom Graz Convention Bureau, der für die Kongresse zuständig ist, war 2016 für Graz ein ausgesprochen gutes Kongressjahr: „Wir haben im vergangenen Jahr 182 Tagungen gehabt - mit über 56.000 Kongressteilnehmern. Das ist eine Steigerung von 16 Prozent bei Veranstaltungen und 14 Prozent bei den Teilnehmern.“

Die großen Kongresse werden entweder am Messegelände oder im Grazer Congress in der Innenstadt abgehalten - aber auch die Universitäten spielen keine unwesentliche Rolle, so Kaltschmidt: „Fast 70 Prozent der Tagungen finden gar nicht in den Kongresszentren statt, sondern in den Räumlichkeiten der Universitäten.“

Medizin und Technik als Schwerpunkte

Die meisten Kongresse werden in den Bereichen Medizin und Technik abgehalten, aber es gibt auch kuriose Themen wie zum Beispiel vor zwei Jahren ein Kongress zur Erforschung von Motiven auf griechischen Vasen mit 200 Teilnehmern. Auch heuer gab es bereits mehr als 90 Kongresse in Graz. Die Buchungslage für das zweite Halbjahr ist laut Graz Tourismus erfreulich: Im September tagt zum Beispiel die Gesellschaft für Plastische und Ästhetische Chirurgie.

