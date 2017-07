80-Jähriger bei Forstarbeiten schwer verletzt

Bei einem Forstunfall in Bierbaum an der Safen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ist am Mittwoch ein 80-Jähriger schwer verletzt worden: Ein Fichtenstamm schwenkte beim Umschneiden aus - und traf den Mann am Bein.

Kurz nach 8.00 Uhr früh war der Arbeiter dabei, die von einem Sturm beschädigte Fichte umzuschneiden. Der Stamm dürfte laut Polizei jedoch unter Spannung gestanden sein: Als der 80-Jährige mit seiner Motorsäge das Holz durchtrennte, schwenkte der Stamm seitlich aus.

Verletzung am linken Unterschenkel

Er traf den Mann am linken Unterschenkel. Schwer verletzt wurde der Hartberg-Fürstenberger mit dem Rettungsdienst in das LKH Hartberg gebracht und dort stationär aufgenommen.