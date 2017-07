AK baut neue Volkshochschule in Graz

Die Volkshochschule in Graz platzt aus allen Nähten - die Arbeiterkammer Steiermark baut deshalb auf dem GKB-Gelände beim Grazer Hauptbahnhof eine neue Volkhochschule. Die Investitionskosten betragen 15 Mio. Euro.

Die Volkshochschule ist mit 4.600 angebotenen Kursen und rund 65.000 Hörern die steiermarkweit größte Bildungsanbieterin, wie es am Donnerstag in einer Präsentation des Projekts hieß. Allein in den vergangenen sechs Jahren stieg die Zahl der Volkshochschul-Besucher um zehn Prozent.

Arbeiterkammer Steiermark

6.000 Quadratmeter Fläche

Das habe das alte Gebäude in der Hans-Resel-Gasse zu klein werden lassen; zudem brauche die AK die Räumlichkeiten ebenfalls aufgrund von Platzproblemen, sagte der Geschäftsführer der Volkshochschule, Martin Bauer.

Die neue Volkshochschule wird 6.000 Quadratmeter groß sein, über sechs Ober- und zwei Untergeschoße verfügen und die Lücke zwischen einem nahe gelegenen Hotel und einem Studentenwohnheim schließen.

Platz für 2.000 Veranstaltungen im Jahr

Das barrierefreie Gebäude wird unter anderem einen 430 Quadratmeter großen Turnsaal inklusive Tribüne, zehn Bewegungsräume und zehn Multifunktionsräume beherbergen; dazu kommen eine Cafeteria, eine „VHS-Kinderwelt“, ein Tonstudio, vier Musikproberäume oder eine Multi-Media-Bibliothek sowie eine Schul- und Schauküche. Im Vollausbau können am neuen Standort bis zu 2.000 Veranstaltungen pro Jahr angeboten und von bis zu 30.000 Hörerinnen und Hörern besucht werden.

Die auf viele Gebäude oder Schulen in Graz verstreuten Bildungseinheiten würden damit zu einem großen Teil am neuen Standort zusammengefasst; lediglich die Turnräume im Erdgeschoß der alten Volkshochschule würden weitergenützt werden. Es bleibt aber auch einiges, wie etwa Sprachkurse, an den bisherigen Standorten - man habe da eine gute Kooperation mit den Grazer Schulen, hieß es. Mit dem neuen Standort werde die Volkshochschule ihrer Rolle als aktive und kooperative Bildungspartnerin für alle Generationen mit einem hochwertigen Bildungsangebote gerecht, sagte Arbeiterkammer-Präsident Josef Pesserl.

Fertigstellung im Herbst/Winter 2018

Baubeginn ist heuer im Herbst, die Fertigstellung erfolgt im Herbst oder Winter 2018. Zur Verfügung stehen dann überdachte und nicht überdachte Fahrradabstellplätze, zwei Behindertenparkplätze, eine E-Auto-Ladestation und eine für einspurige E-Fahrzeuge.

