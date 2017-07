Kanalarbeiter von Kanaldeckel getroffen

Ein Kanalarbeiter ist am Donnerstag in St. Georgen ob Judenburg im Bezirk Murtal in einem offenen, aber ungesicherten Schacht von einem Kanaldeckel getroffen und schwer verletzt worden.

Der 41-Jährige hatte einen Kanalschacht geöffnet, der in die Straße eingelassen ist; den Deckel legte er - jedoch ohne Absicherung - auf der Fahrbahn ab, anschließend stieg er in den etwa 130 Zentimeter tiefen Schacht.

Gegen Kopf und Brust geschleudert

Ein 57-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Murtal passierte die Stelle und überfuhr dabei den Kanaldeckel - dieser wurde in der Folge gegen Kopf und Brust des Arbeiters geschleudert, der dann schwer verletzt in die Öffnung fiel. Der 41-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Klagenfurt geflogen.