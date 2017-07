Zwei Wanderer bei Abstürzen schwer verletzt

Zwei Wanderer sind am Samstag bei Alpinunfällen schwer verletzt worden. Ein Wiener stürzte im Gesäuse, eine Frau aus Leoben in den Julischen Alpen in Italien ab. Beide Wanderer wurden geborgen.

Die 66 Jahre alte Frau aus Leoben stürzte in den Julischen Alpen 80 Meter in die Tiefe. Ihre Begleiterin verständigte die italienischen Einsatzkräfte.

Wiener stürzte rund 50 Meter tief

Im Gesäuse musste ein 28 Jahre alter Wiener gestern vom Team des Rettungshubschraubers in Sicherheit gebracht werden. Der Wiener war gegen 14.20 Uhr bei einer Wanderung am auf 2.369 Meter Seehöhe gelegene Hochtor im Bezirk Liezen aus noch unbekannter Ursache rund 50 Meter über felsiges Gelände gestürzt.

Ein Zeuge verständigte die Rettungskräfte. Die Besatzung des Notarzt-Hubschraubers Christophorus 14 aus Niederöblarn rettete den Verletzten mittels Taubergung.