Motorradfahrer nach Sturz in Lebensgefahr

Ein 20-jähriger Motorradlenker ist Samstagnachmittag in der Oststeiermark mit seinem Bike von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gestürzt. Der Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der Biker aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld war gegen 17.40 Uhr auf der Hartbergerstraße (L401) bei Bad Waltersdorf von Sebersdorf kommend in Richtung Geiseldorf unterwegs gewesen.

Mehrmals überschlagen

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers geriet er links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Straßenleitpflock, überschlug sich mehrmals und blieb schließlich im Straßengraben liegen.

Nach der notärztlichen Erstversorgung brachte der ÖAMTC-Rettungshubschrauber den Verletzten auf die Intensivstation des LKH.

Graz: Kollision zwischen Pkw und Motorrad

Im Grazer Bezirk Puntigam kam es am Samstagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Gegen 18.25 Uhr fuhr ein 31-jähriger Pkw-Lenker auf der Wagner-Jauregg-Straße in östliche Richtung und bog nach links in die Einfahrt zum Landeskrankenhaus Graz Süd-West, Standort Süd, ab. Zur selben Zeit lenkte ein 51-Jähriger sein Motorrad ebenfalls auf der Wagner-Jauregg-Straße in westliche Richtung.

Der Pkw-Lenker dürfte den Motorradfahrer übersehen haben. Es kam zur Kollision, bei der der 51-Jährige und seine 45-jährige Mitfahrerin schwer verletzt wurden. Die Verletzten wurden ins Unfallkrankenhaus Graz gebracht.