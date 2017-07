15-Jähriger in Grazer Bad beinahe ertrunken

Ein 15-jähriger Bursch ist bei einem Badeunfall in einem Grazer Freibad Samstagnachmittag beinahe ertrunken. Ein 16-Jähriger und der Bademeister retteten dem Buben, der in zwei Metern Tiefe auf dem Beckenboden lag, das Leben.

Gegen 12.50 Uhr nahm der am Beckenrand stehende Bademeister eine um Hilfe rufende Schwimmerin war. Der 59-Jährige sprang sofort in das Becken und schwamm zu der Frau.

Plötzlich tauchte vor ihm ein Jugendlicher aus dem Wasser auf, wirkte erschöpft und rang um Atem. Bei diesem Jungen handelte es sich um den Freund des Opfers, einen 14-jährigen mazedonischen Staatsbürger. Diesen Jungen transportierte der Bademeister zunächst unverzüglich zum Beckenrand.

Vater und Sohn reagierten auf Hilferufe

Unterdessen schwamm ein 16-jähriger Grazer schwamm gemeinsam mit seinem Vater zur im Nahbereich des Unfallortes. Beide hatten auch die Hilferufe wahrgenommen und schwammen in diese Richtung. Dort bemerkten sie den 15-jährigen Mazedonier, der in rund zwei Metern Tiefe am Beckengrund lag.

16-Jähriger tauchte nach Opfer

Der 16-Jährige tauchte augenblicklich ab und rettete den Versunkenen an die Wasseroberfläche. Anschließend transportierten er, sein Vater und ein weiterer Badegast den bewusstlosen 15-Jährigen an den Beckenrand. Der Bademeister übernahm den Jungen und begann mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen.

Ins LKH Graz gebracht

Der in der Zwischenzeit verständigte Notarzt versorgte den Bewusstlosen. Dieser kam nach einiger Zeit wieder zu Bewusstsein. Das Rote Kreuz lieferte ihn in das Landeskrankenhaus Graz ein.

Freund: Er ist kein guter Schwimmer

Der Freund des Opfers gab an, dass der 15-Jährige kein guter Schwimmer sei. Er selbst habe dem Verunglückten helfen wollen, ihm sei dabei jedoch die Kraft ausgegangen.