Mit Pkw gegen mehrere Bäume geprallt

Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Verletzten hat sich am Montag in Greinbach im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ereignet: Ein 19-Jähriger kam mit seinem Auto von der Straße ab und stieß in der Folge gegen mehrere Bäume.

Der Oststeirer war gemeinsam mit einem 17-jährigen Freund auf der Wechsel-Straße (B54) von Hartberg kommend in Richtung Grafendorf unterwegs.

Wagen brach aus

Bei Greinbach verlor der Lenker aus noch ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle über das Auto: Der Wagen brach nach rechts aus und stürzte rund fünf Meter über eine Böschung; dabei überschlug sich der Pkw und stieß gegen mehrere Bäume.

Zeugen verständigten die Einsatzkräfte und befreiten den Lenker aus dem Pkw; der Beifahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack geschnitten werden - er wurde mit schweren Verletzungen ins LKH Graz geflogen. Der 19-jährige Lenker wurde ebenfalls verletzt und ins LKH Hartberg gebracht; ein Alkotest verlief negativ.