WK auf Talentsuche: Erfolgreiche Jahresbilanz

Im Talentcenter der Wirtschaftskammer können Schüler seit einem Jahr ihre Fähigkeiten testen lassen - so soll ihnen die Ausbildungs- und Berufswahl erleichtert werden. Der Zulauf war in diesem ersten Jahr doppelt so hoch wie erwartet.

Seit September des Vorjahres gibt es das sogenannte Talentcenter der steirischen Wirtschaftskammer: Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren werden im gleich neben der Wirtschaftskammer angesiedelten Zentrum auf ihre Talente und Neigungen getestet; so will man den Schülern die Berufs- und Schulwahl erleichtern und in weiterer Folge der Wirtschaft motivierten Mitarbeiternachwuchs bieten - mehr dazu in Die Wirtschaftskammer auf Talentsuche (14.9.2016).

Bilanz übertrifft Erwartungen

Im ersten Jahr wurden statt der prognostizierten 2.500 Schüler bereits 5.000 getestet - das sei die Hälfte eines ganzen Jahrgangs, sagt Wifi-Chef Martin Neubauer. Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk sieht im Talentcenter nur Vorteile: „Für uns ist die Jugend ein Herzensanliegen. Wir wissen, dass die Ressource Jugend weniger wird, und wir müssen Sorge tragen, die Jugend dorthin zu bringen, wo sie nach den Talenten hinpasst. Wir können es uns nicht leisten, einen Jugendlichen am Karriereweg zu verlieren“, so Herk.

Umfassende Tests

Das Testverfahren im Talentcenter dauert insgesamt fünf Stunden: An 36 Stationen werden die jungen Menschen sozusagen auf Herz und Nieren geprüft. „Es werden klassische, sogenannte haptische Verfahren verwendet - das heißt, man schaut, wie kann ein junger Mensch Draht biegen, oder wie kann jemand einen einfachen Roboter bedienen. Oder es läuft eine kurze Filmsequenz ab, und nachher werden Fragen dazu gestellt“, erklärt Neubauer.

Wirtschaftskammer/Fischer

Auf diese Weise werde im rund 40-seitigen Talentreport ein umfassendes Bild der Talente des Jugendlichen dargestellt. Der Computer wirft zudem 15 Berufe aus, für die man geeignet ist, unabhängig von der dafür notwendigen Ausbildung - egal ob akademischer Beruf oder Lehrberuf. „Die Intention, die wir immer hatten, war ja, zu sagen: Schau, dass du eine Berufsentscheidung triffst, die für dich passt“, so Neubauer.

Für das kommende Schuljahr 2017/2018 sei das Talentcenter so gut wie ausgebucht, sagt Wirtschaftskammer-Präsident Herk - wenn Kapazitäten frei sind, könnten auch Unternehmen das Zentrum nutzen, um Bewerber zu testen.

