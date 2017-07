15 Meter abgestürzt: Kletterer schwer verletzt

In der Trisselwand in Altaussee im Bezirk Liezen ist am Donnerstag ein Kletterer schwer verletzt worden: Der 57-Jährige war 15 Meter abgestürzt und zog sich dabei eine komplizierte Oberschenkelverletzung zu.

Der Oberösterreicher unternahm gemeinsam mit einem Partner eine Klettertour durch die Trisselwand. In der dritten Seillänge - der 57-Jährige befand sich gerade im Vorstieg - brach plötzlich ein Felsstück aus: Der Kletterer verlor den Halt und stürzte rund 15 Meter ab; dabei schlug er mehrmals gegen den Fels.

Hubschrauber konnte nicht gleich starten

Sein Seilpartner konnte den Absturz einbremsen und damit einen Aufschlag am letzten Standplatz verhindern; anschließend verständigte er die Einsatzkräfte. Der Rettungshubschrauber konnte nicht zur Unfallstelle aufsteigen - der Wind war zu stark; daher mussten die Bergretter zu Fuß zu dem Unfallopfer vordringen.

Als sich der Wind nach einiger Zeit legte, konnte der Hubschrauber doch noch aufsteigen und den 57-Jährigen bergen - der Schwerverletzte wurde dann ins Krankenhaus Schladming geflogen.