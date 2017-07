Familie aus Flammenhölle gerettet

Großes Glück hat in der Nacht auf Montag eine Familie bei einem Brand in Lieboch im Bezirk Graz-Umgebung gehabt: Ihr Wohnhaus war in Flammen aufgegangen - die sechs Bewohner konnten gerade noch gerettet werden.

Das Feuer dürfte von einem Carport ausgegangen sein, so Sebastian Hirschmugl von der Feuerwehr Lieboch: „Das Carport - in dem insgesamt vier Fahrzeuge gestanden sind - hat gebrannt, und auch die Fassade und der Dachstuhl hatten schon Feuer gefangen. Wir haben schon auf der Anfahrt gesehen, dass es sich um einen größeren Einsatz handelt und auch Nachbarwehren alarmiert.“

Über Leitern aus dem ersten Stock gerettet

Die Bewohner - Großeltern, Eltern und zwei Mädchen im Alter von 13 und 17 Jahren - waren zu diesem Zeitpunkt bereits in Sicherheit: Sie waren im ersten Stock des Hauses gefangen, konnten aber von Nachbarn und einem Feuerwehrmann, der in der Nähe wohnt, über Leitern gerettet werden. „Das Haus ist nicht mehr bewohnbar - die Familie ist bei Nachbarn und Verwandten untergekommen“, so Hirschmugl.

Derzeit geht die Feuerwehr davon aus, dass das Feuer von den Autos im Carport ausging. Die Brandermittler der Polizei werden sich im Laufe des Montags ein Bild von der Lage machen.

Küchenbrand in Rohrbach

Auch in Rohrbach - ebenfalls im Bezirk Graz-Umgebung - mussten die Feuerwehren in der Nacht auf Montag zu einem Wohnhausbrand ausrücken: Das Feuer war in der Küche ausgebrochen und breitete sich rasch auf die Nebenräume aus.

Sämtliche Wohnräume wurden stark beschädigt und sind vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Auch hier konnten sich die Bewohner rechtzeitig aus dem Haus retten - sie blieben unverletzt.