Vorbeugung: Schlaganfall oft vermeidbar

Am Welttag des Gehirns am Dienstag wollen Neurologen darauf aufmerksam machen, wie wichtig bei Schlaganfällen die Vorbeugung ist. Die Versorgung der Betroffenen ist in Österreich mittlerweile vorbildhaft, heißt es.

Die Mehrheit aller Schlaganfall-Patienten wird in einer sogenannten Stroke Unit, einer speziellen Abteilung in einem Krankenhaus, behandelt. Fünf der österreichweit insgesamt 38 Stroke Units gibt es in der Steiermark.

Versorgung in Österreich vorbildlich

Laut der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie sei die Versorgung in Österreich vorbildlich, und auch bei der Behandlung habe man in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, etwa mit der Lyse-Therapie, so der Neurologe Franz Fazekas, Klinikvorstand im LKH Graz, „wo es durch Verabreichung eines Medikamentes möglich ist, Gefäßverschlüsse im Gehirn aufzulösen. Der zweite Schritt ist, dass man gesehen hat, dass wenn sehr große Gefäße im Gehirn verschlossen sind, dieses Medikament nicht rechtzeitig oder nicht ausreichend intensiv wirkt - hier besteht seit zwei Jahren die Möglichkeit, diesen Gefäßverschluss direkt durch einen Katheder, den man dann über die Leiste bis ins Gehirn vorschiebt, zur Öffnung zu bringen; das findet dann in Graz statt.“

Schlaganfall nicht unbedingt eine Frage des Alters

In der Steiermark erleiden jedes Jahr rund 6.500 Personen einen Schlaganfall, österreichweit sind es 24.000. Die Hälfte aller Patienten ist älter als 75 Jahre, Fazekas beobachtet aber auch eine andere Tendenz: „Wir erleben eigentlich immer mehr junge Menschen, jüngere Menschen auch, die Schlaganfälle erfahren - da spielen sicher die Lebensgewohnheiten eine gewissen Rolle. Bei den Älteren ist die Steigung nicht so ausgeprägt, wie wir sie vom Alter her erwarten könnten. Aber natürlich, dass die Bevölkerung insgesamt älter wird, bedeutet einfach, dass sozusagen die Gefäße bei vielen Menschen über viele Jahre den diversesten Belastungen ausgesetzt sind, und alleine dadurch ist mit einem Ansteigen zu rechnen.“

Ein erheblicher Anteil von Schlaganfällen wäre vermeidbar, denn 90 Prozent aller Schlaganfälle werden durch Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Bewegungsmangel, schlechte Ernährung, Rauchen, Alkohol oder ungünstige Blutfettwerte ausgelöst.

