Alko-Unfall mit Pkw: 21-Jährige schwer verletzt

Im südoststeirischen Raning hat eine alkoholisierte Pkw-Lenkerin am Mittwoch die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren: Die 21-Jährige prallte gegen einen Brückenkopf und wurde schwer verletzt.

Kurz vor 7.00 Uhr früh war die Südoststeirerin mit ihrem Pkw auf der L 277 von Raning kommend in Fahrtrichtung Unterauersbach unterwegs gewesen. Dabei dürfte sie in einer Linkskurve auf das rechte Straßenbankett gekommen sein. Als sie daraufhin nach links gegenlenkte, geriet sie mit ihrem Auto in den Straßengraben, wo sie gegen einen Brückenkopf prallte.

Lenker kamen Frau zu Hilfe

Auf dem Dach liegend kam das Fahrzeug auf der Straße zum Stillstand. Unbeteiligte Fahrzeuglenker, die am Unfallort vorbeigekommen waren, kamen der Frau zu Hilfe: Sie retteten sie aus dem total beschädigten Fahrzeug, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte.

Alkotest verlief positiv

Nach der Erstversorgung wurde die Verletzte unter anderem mit einem Armbruch ins LKH Feldbach eingeliefert. Ein mit ihr durchgeführter Alkotest verlief positiv.