Andritz AG liefert Kfz-Maschine nach Mexiko

Am Freitag hat die Andritz AG einen neuen Auftrag der Schweizer Autoneum bekanntgegeben. Im Zuge dessen wird das steirische Unternehmen eine Maschine für Kfz-Textilien für deren Werk in Mexiko anfertigen.

In dem Werk in San Luis Potosi sollen vernadelte Veloursfilze, die in der Produktion von Teppichen, Armaturenbrettverkleidungen sowie Bodenisolation verwendet werden, produziert werden - und zwar mit einer Maschine aus der Steiermark. Bis Ende 2017 soll die Inbetriebnahme der Produktionslinie mit einer Arbeitsbreite von 4,4 Metern und einer Maximalgeschwindigkeit von 20 Metern/Minute erfolgen.

„Auftrag unterstreicht langjährige Partnerschaft“

Über den Wert des Auftrags machte Andritz keine Angaben. Zusätzlich zur Maschine liefern die Steirer auch die Prozesssteuerung. „Dieser Auftrag unterstreicht einmal mehr die hervorragende und langjährige Partnerschaft zwischen Andritz und Autoneum“, heißt es von dem steirischen Unternehmen.

Der Geschäftspartner Autoneum mit Sitz in Winterthur betreibt bereits mehrere Andritz-Produktionslinien in Bloomsburg und Jeffersonville in den US-Bundesstaaten Pennsylvania und Indiana sowie mehrere Linien in Europa.

