Hebebühne zusammengeklappt - drei Verletzte

Bei der Errichtung eines Gewächshauses in Bierbaum an der Safen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld sind am Freitag drei Arbeiter zum Teil schwer verletzt worden. Eine Hebebühne unter ihnen war unerwartet zusammengeklappt.

Die drei Arbeiter aus Rumänien und Polen im Alter von 20, 23 und 32 Jahren waren gegen 7.00 Uhr früh damit beschäftigt, ein Gewächshaus zu errichten. Mit einer hydraulischen Scherengitter-Arbeitsbühne montierten sie dafür Glasplatten in einer Höhe von fünf bis sieben Metern.

Technischer Defekt als Ursache

Plötzlich klappte jedoch die Arbeitsbühne zusammen. Dabei wurde der 32-Jährige schwer verletzt; der 20-Jährige und der 23-Jährige kamen mit leichten Blessuren davon. Schuld an dem Arbeitsunfall ist laut einer Aussendung der Polizei ein technischer Defekt der Hebebühne.

Alle drei wurden in den Landeskrankenhäusern Feldbach und Hartberg stationär - teilweise nur zur Beobachtung - aufgenommen. Ein Sachverständiger war vor Ort, die Erhebungen laufen. Bei der bauausführenden Firma handelt es sich um ein niederländisches Unternehmen.