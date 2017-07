Rallyefahrer: Frontalkollision bei Überholvorgang

Beim Überholen ist ein 17-Jähriger mit seinem Rallyeauto am Freitag in Birkfeld in Weiz gegen einen entgegenkommenden Pkw geprallt. Dessen 49-jähriger Lenker wurde verletzt; der Schüler kam unverletzt mit dem Sachschaden davon.

Kurz vor 14.30 Uhr war der junge Niederösterreicher - ein Teilnehmer der Weiz Rallye - auf der B72 von Anger kommend in Richtung Birkfeld unterwegs gewesen. Bei einem Überholvorgang übersah er den ihm mit seinem Pkw entgegenkommenden 49-jährigen Weizer - und prallte gegen dessen linke Fahrzeugseite.

Ein Verletzter, schwerer Sachschaden

Bei dem Aufprall erlitt der Steirer Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er in das LKH Weiz gebracht und dort stationär aufgenommen. Der 17-Jährige blieb unverletzt; an den Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden.