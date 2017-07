Fahrer bei Sturz von Motorrad schwer verletzt

Ein 59-Jähriger ist am Freitag beim Sturz von seinem Motorrad in Waisenegg im Bezirk Weiz schwer verletzt worden: Der Mann schlitterte rund 30 Meter auf dem Asphalt, ehe er gegen den Steher einer Leitschiene prallte.

Der Niederösterreicher war gegen 18.00 Uhr mit seinem Motorrad auf der L72 von Birkfeld kommend in Fahrtrichtung Ratten unterwegs gewesen. Plötzlich rutschte laut Polizei in einer unübersichtlichen Kurve das Vorderrad des Motorrades weg.

Der Mann schlitterte rund 30 Meter auf dem Asphalt dahin. Anschließend prallte er gegen den Steher einer Leitschiene. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in das UKH Graz gebracht.

62-Jähriger stürzte von Elektrorad

Schwer gestürzt ist am Freitag auch ein 62-Jähriger auf der Kirchbacherstraße (B73) in Gralla. Der Leibnitzer war mit seinem Elektrorad in einen Kreisverkehr eingefahren, wo er mit einem Reifen den rechten Bordstein erfasste.

Dabei kam der Mann zu Sturz, fiel über eine Böschung auf die Straße darunter - und prallte auf den Asphalt. Er wurde in das LKH Leibnitz gebracht und dort stationär aufgenommen.