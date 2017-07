Designerin Lena Hoschek ist Mutter geworden

Modemacherin Lena Hoschek ist zum ersten Mal Mutter geworden. Ein Foto des kleinen Johann veröffentlichte die Grazerin auf Sozialen Medien. Sie und Ehemann Mario Frajuk-Hoschek seien „very very happy“.

„Johann is here“ mit zwei Herzen im Anschluss hatte Lena Hoschek am Sonntagabend unter ein Foto des kleinen Buben geschrieben und auf Instagram gestellt. Auch via Twitter teilte die steirische Modemacherin ihre Freude.

Johann is here 💕 very very happy with @mario_hoschek_frajuk A post shared by Lena Hoschek (@lenahoschek) on Jul 23, 2017 at 12:30pm PDT

Im November 2005 hatte Lena Hoschek als 24-Jährige in der Grazer Altstadt ihr Label gegründet. Ihre von den 50er und 60er Jahren inspirierte Mode wird besonders mit Petticoats, Sanduhr-Silhouetten und bunten Stoffen in Verbindung gebracht - mittlerweile gehört die 36-Jährige zu den bekanntesten österreichischen Designern.

