Mann setzte sich hin - und verhinderte Raub

Indem er sich auf seine Geldtasche setzte, hat ein 30-Jähriger Sonntagnacht einen Raub im Grazer Bezirk Gries verhindert; er wurde von den Tätern jedoch leicht verletzt. Erst am Samstag war ein 18-Jähriger im selben Bezirk überfallen worden.

Gegen 2.45 Uhr war der 30-Jährige in der Griesgasse nach eigenen Angaben von sieben bis acht Männern, vermutlich Ausländern, so der Mann, eingekreist worden. Daraufhin forderte einer der Täter Bargeld von dem Grazer, während ein weiterer versuchte, die Geldtasche aus der hinteren Hosentasche des 30-Jährigen zu ziehen.

Trotz Tritten blieb der Mann sitzen

Damit die Männer nicht an seine Brieftasche gelangen konnten, setzte sich der Mann auf den Boden - und blieb sitzen, obwohl die Unbekannten ihm mehrere Fußtritte versetzten. Der Grazer wurde am Mund erwischt und dort leicht verletzt. Gestohlen wurde ihm jedoch nichts. Schließlich liefen die Täter in Richtung Norden davon.

Das leicht alkoholisierte Opfer konnte keine genaue Täterbeschreibung abgeben - ihm sei lediglich aufgefallen, dass einer der Täter ein auffallendes Polo-Shirt der Fußballmannschaft „Fenerbahce“ mit gelben Streifen an den Schultern getragen habe.

Zweiter Übergriff an einem Wochenende

