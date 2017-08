Brand in Knittelfelder Wohnung ausgebrochen

Zu einem Küchenbrand ist es am Dienstagabend in der Wohnung eines 46-Jährigen in Knittelfeld im Bezirk Murtal gekommen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden ist laut Polizei jedoch beträchtlich.

Thomas Zeiler

Kurz vor 19.00 Uhr war der Brand in der Wohnung des 46-jährigen Irakers ausgebrochen. Kurze Zeit später rückten insgesamt 25 Helfer der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz an, um den Brand zu löschen.

„Während der erste Atemschutztrupp sich in die verrauchte Wohnung im Erdgeschoß vorkämpfte, wurde ein Hochdrucklüfter in Stellung gebracht, um den verrauchten Bereich so schnell als möglich rauchfrei zu bekommen“, schildert Einsatzleiter, Löschmeister Christoph Wieser von der Feuerwehr Knittelfeld.

„Gerade noch rechtzeitig“

Das Feuer im Bereich der Küche konnte laut Wieser gerade noch rechtzeitig gelöscht werden, bevor es auf die restliche Wohnung übergegriffen hätte. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Wodurch das Feuer ausgelöst worden war, stand bis zuletzt nicht fest. Die Ermittlungen laufen, ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Der Sachschaden ist laut Polizei beträchtlich, die genaue Höhe jedoch noch nicht bekannt.