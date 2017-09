Feuer in Recyclinganlage in Lannach

Ein Brand in einer Recyclinganlage in Lannach hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Feuerwehren zur Folge gehabt. Die Rauchsäule war weithin zu sehen. Verletzt wurde niemand.

Der Alarm war gegen 8:00 Uhr ausgelöst worden. Sieben Feuerwehren mit 40 Mann und elf Fahrzeugen sowie das Rote Kreuz und die Polizei Lannach rückten an. Ein Förderband in der Recyclinganlage hatten aus unbekannter Ursache zu brennen begonnen.

Groszschedl Robert, Manuel Razloznik und Albert Pongratz

Schwerer Atemschutz

Die Feuerwehrkräfte setzten mehreren Hochdruckrohre und schweren Atemschutz ein und brachten den Brand rasch unter Kontrolle. Glutnester und die Gefahr, dass das Feuer auf die Isolierung der Fassade übergreifen könnte, machte weitere Feuerwehrarbeiten nötig.

Schließlich wurde mit Hilfe einer Wärmebildkamera sichergestellt, dass keine weitere Brandgefahr mehr bestand. Gegen Mittag war der Einsatz beendet. Verletzt wurde niemand.