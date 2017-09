Treibstoff im Tank: Schrottauto fing Feuer

Bei einem ungewöhnlichen Arbeitsunfall sind am Freitag in Graz zwei Männer verletzt worden. Ein Auto hatte in der Schrottpresse eines Betriebs Feuer gefangen. Die Flammen griffen auf den Bereich unter der Presse über.

Die beiden Männer waren dabei, den Pkw zu verschrotten. Doch laut Feuerwehr dürfte sich noch Treibstoff in den Tank des Autos befunden haben.

Tank nicht geleert

Während des Pressvorgangs ging das Auto plötzlich in Flammen aus. Der Treibstoff griff außerdem auf den Bereich unter der Presse über. Anwesende Arbeiter konnten die Flammen mit Handfeuerlöschern zwar eindämmen, aber nicht löschen.

Wandhydrant erleichterte Löscharbeiten

Die Grazer Berufsfeuerwehr rückte mit insgesamt mit sieben Fahrzeuge an und löschte mit zwei C-Rohren und unter schwerem Atemschutz. Erleichtert habe den Einsatz, dass im Betrieb neben tragbaren und fahrbaren Feuerlöschern auch Wandhydranten zur Verfügung standen, hieß es von der Feuerwehr.

Rauchgasvergiftungen

Zwei Arbeiter erlitten durch den Brand Rauchgasvergiftungen. Sie wurden vom Roten Kreuz ins Krankenhaus gebracht. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.