42-Jähriger starb bei Motorradunfall in Graz

Ein 42 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Graz ums Leben gekommen. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtete, war der Steirer gegen eine Leitschiene geprallt.

Gegen 18:30 Uhr fuhr der 42-jährige Grazer alleine mit seinem Motorrad auf der L302 Judendorferstraße in Fahrtrichtung Graz. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Maschine ins Schleudern.

Gegen Leitschiene

Fest steht laut Polizei nur, dass der Unfall nach einem Fahrstreifenwechsel passierte. Das Motorrad kollidierte mit einer Leitschiene. Dabei erlitt der Mann tödliche Verletzungen. Die Angehörigen wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.