Bergsteigerin rutschte 100 Meter durch Rinne

Bei Thörl im Bezirk Mürzzuschlag ist am Freitag eine 46-jährige Miederösterreicherin bei einer Bergtour gestürzt und rund 100 Meter eine Rinne hinuntergerutscht. Die Frau wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades geborgen.

Die Niederösterreicherin aus dem Bezirk St. Pölten-Land war gegen 8:30 Uhr gemeinsam mit einer 43-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag über den Jagdsteig von der Fölz kommend in Richtung Fölzstein aufgebrochen.

Schnee zwang zum Umkehren

Weil die Route bereits mit Schnee bedeckt war, wollten die beiden Alpinistinnen gegen 13:00 Uhr wieder umkehren. Bei der Querung des Hangs unter der Gratkante stürzte die 46-Jährige plötzlich und rutschte rund 100 Meter über eine steile Rinne ab, bevor sie regungslos liegenblieb.

Zwei Hubschrauber im Einsatz

Die 43-Jährige verständigte umgehend die Rettungskräfte. Die 46-jährige Alpinistin erlitt beim Absturz Verletzungen unbestimmten Grades am Körper und am Kopf und wurde von Einsatzkräften des Rettungshubschraubers Christophorus mittels Seil geborgen und ins UKH Bruck an der Mur geflogen.

Die 43-Jährige wurde ebenso mittels Seilbergung vom Hubschrauber des Bundesministeriums für Inneres gerettet und unverletzt ins Tal geflogen.