Wohnhausbrand in Gschnaid: Person vermisst

Kurz nach 04:00 Uhr ist am Montag ein Wohnhaus in Gschnaid im Bezirk Graz-Umgebung in Brand geraten. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Der Löscheinsatz gestaltet sich schwierig. Eine Person soll sich noch im Haus befinden.

Das Einfamilienhaus ist zur Gänze abgebrannt, ist zur Gänze in sich zusammengestürzt. Derzeit kämpft die Feuerwehr Glutnester im Bereich des Kellers. Rund 100 Feuerwehrkräfte sind im Löscheinsatz.

Vermisste Person dürfte Mann sein

„Es ist so, dass laut unserem Wissensstand eine Person sich hat aus dem Gebäude retten konnte. Diese Person hat der ersteintreffenden Feuerwehr gesagt, dass sich noch eine Person, konkret der Vater, in dem Gebäude befindet. Er gilt als vermisst“, so Bereichsfeuerwehrkommandant Gerhard Samt. „Wir können derzeit aber absolut nicht in den Kellerbereich hinein. Die Teile, die dort hineingestürzt sind, sind noch im Vollbrand.“ Die Person, die sich aus dem Haus retten konnte, wurde ins Krankenhaus gebracht.

Pendelverkehr mit Löschfahrzeugen

Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig, bestätigte Samt: „Es ist eine dermaßen exponierte Lage, dass wir jeden Liter Wasser zuführen müssen mit Tanklöschfahrzeugen. Die Zufahrtstraße ist kilometerweit sehr schmal, da kann nur ein Fahrzeug fahren. Wir mussten einen Tankwagen-Pendelverkehr einrichten. Unsere Aufgabe konzentriert sich auf den Schutz der drei Nebengebäude, die konnten wir retten.“