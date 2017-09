Voestalpine eröffnet neues Werk in Leoben

100 Mio. Euro sind in das neue Drahtwalzwerk in Leoben-Donawitz investiert worden - am Dienstag wird es offiziell eröffnet. Das Werk ist seit kurzer Zeit in Vollbetrieb und laut voestalpine das modernste Drahtwalzwerk Europas.

2013 wurde der Auftrag für den Bau des neuen Drahtwalzwerkes in Leoben-Donawitz erteilt - mehr dazu in Voestalpine modernisiert Drahtwalzwerk in Donawitz (19.10.2013) -, um die mehr als 30 Jahre alte Walzstraße durch eine neue zu ersetzen; Ende des Vorjahres nahm die vollautomatisierte Anlage den Testbetrieb auf. In den vergangenen Monaten lief die Phase der Inbetriebnahme, die Anlage wurde hochgefahren. Vor wenigen Tagen wechselte sie in den Vollbetrieb und produziert ab sofort 550.000 Tonnen Walzdraht.

Platz für 450 Mitarbeiter

Die Käufer kommen aus der Maschinenbau-, der Energie- und vor allem aus der Automobilindustrie, so Franz Kainersdorfer, Vorstandsmitglied der voestalpine AG: „Wir haben heutzutage in einem Mittelklassewagen bis zu 150 Kilogramm hochqualitativen Walzdraht. Das beginnt bei Schrauben im Motorblock, geht über verschiedenste Federn im Antriebsstrang und geht über hochfeste Korde in den Reifen.“

450 Mitarbeiter sind laut voestalpine in dem neuen Drahtwalzwerk beschäftigt. Mit der neuen Anlage will der Konzern eigenen Angaben zufolge seine international führende Position im Bereich Qualitätsdraht weiter ausbauen. Dienstagmittag wird das neue Werk im Rahmen einer Feier offiziell eröffnet.

Weitere Großinvestitionen angedacht

Generell plant die voest alpine in der Steiermark weitere Großinvestitionen - unter anderem ist ein Edelstahlwerk in Kapfenberg um bis zu 300 Millionen Euro angedacht - mehr dazu in Voest-Werk Kapfenberg: Entscheidung 2017 (9.11.2016) -, endgültig beschlossen ist das aber noch nicht.

Generaldirektor Wolfgang Eder verrät: „Die Voraussetzungen vor Ort sind gut. Wenn die restlichen Voraussetzungen vor allem im Energiebereich weiter in die richtige Richtung gehen, bin ich durchaus zuversichtlich.“ 70 Millionen Euro investiert die voestalpine übrigens derzeit in eine neue Produktionslage für Flugzeugteile in Kapfenberg - mehr dazu in Voestalpine investiert in Kapfenberg weitere 30 Mio. Euro (4.5.2017).

