Eigene Kinder gequält? Arzt vor Gericht

In Graz wird am Freitag der Prozess gegen einen oststeirischen Arzt fortgesetzt, der jahrelang seine eigenen vier Kinder gequält haben soll. Die Praxis des in seiner Gemeinde beliebten Mediziners ist mittlerweile geschlossen.

Der Prozess begann im Jänner und hatte für großes Aufsehen gesorgt - mehr dazu in Die eigenen Kinder gequält? Arzt vor Gericht (13.1.2017).

Von Ärzteliste gestrichen Gegen den Arzt wurde auch ein Berufsverbot verhängt, im September wurde er von der Ärzteliste gestrichen - mehr dazu in Oststeirischer Arzt von Ärzteliste gestrichen (8.9.2017)

Anklage: „Schwere psychische Leiden“

Angeklagt ist ein oststeirischer Arzt, der in seiner Gemeinde bei den Patienten recht beliebt ist. Innerhalb seiner Familie soll sich allerdings ein anderes Bild geboten haben: Laut Staatsanwalt Christian Kroschl soll er seinen mittlerweile erwachsenen Kindern „jahrelang schwere psychische Leiden“ zugefügt haben.

Mit Selbstmorddrohungen soll er sie ständig unter Druck gesetzt haben, außerdem verletzte er sich selbst, was er auch nicht leugnete - so soll er sich unter anderem einen Schraubenzieher in den Bauch gestochen und von einer Tochter verlangt haben, dass sie ihn herauszieht. Von einem damals zehnjährigen Buben verlangte er, ihm eine intravenöse Spritze zu verabreichen, was für das Kind offenbar ein traumatisches Ereignis war.

Angeklagter: „Stand unter großem Druck“

Der Angeklagte - Bruder eines Spitzenpolitikers - erklärte im Jänner, er sei „unter großem Druck“ gestanden, weil er so viel arbeiten und den Haushalt versorgen musste; die von seiner Frau erhobenen Anschuldigungen seien falsch und nur durch ihre Eifersucht begründet. Um etwas klarer zu sehen, gab der Richter ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag - mehr dazu in Kinder misshandelt? Prozessfortsetzung im Herbst (27.7.2017). Möglicherweise gibt es noch am Freitag ein Urteil.

Diese Expertise bescheinigt dem Arzt, zurechnungsfähig zu sein und war nun unter anderem auch Gegenstand einer parlamentarischen Anfrage des Abgeordneten Johannes Jarolim (SPÖ): Der Anwalt kritisierte das Verfahren, da seiner Meinung nach Aussagen von den Kindern und anderen Zeugen nicht ausreichend gewürdigt wurden und angeblich wichtige Beweise wie ein Video der Gutachterin nicht vorgelegt worden waren; auch das Gutachten selbst bot dem Abgeordneten Anlass zu Kritik.