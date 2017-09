FH Joanneum wächst weiter

Vor über 20 Jahren ist die FH Joanneum mit rund 150 Studierenden in vier Studiengängen gestartet, heuer sind es 4.200 Studierende in 47 Studiengängen. Bei den Bewerbungen gab es einen Allzeitrekord.

Mit rund 6.000 Bewerbern für einen der aktuell 1.681 Anfängerstudienplätze errang die FH Joanneum einen Rekord seit der Gründung der Hochschule: „Die Bewerberzahl gibt uns recht, dass wir auf die richtigen Themen gesetzt haben“, hob Rektor und zugleich Geschäftsführer Karl Peter Pfeiffer am Donnerstag hervor.

Mehr berufsbegleitende Master-Lehrgänge

Ausgebaut wird aktuell vor allem im Bereich der berufsbegleitenden Master-Lehrgänge: Neu starten die gebührenfinanzierten Master-Lehrgänge „Visuelle Kommunikation und Bildmanagement“, „Luftverkehrsmanagement“ sowie „Technische Dokumentation“, wie Pfeiffer schilderte; akademische Vorbildung ist hier nicht zwingend notwendig, auch mehrjährige berufliche Vorerfahrung kann Interessierte für die Aufnahme qualifizieren.

Rüstzeug für visuelle Kommunikation

„Storys ohne Bilder gibt es nicht mehr. Profis in der Kommunikationsbranche brauchen daher das richtige Rüstzeug, um mit den neuen Bildquantitäten in einer reflektierten Weise strategisch umzugehen“, erklärt Studiengangsleiter Heinrich M. Fischer die Wichtigkeit des neuen Lehrgangs „Visuelle Kommunikation und Bildmanagement“ in Graz. Die ersten 18 Teilnehmer beginnen in der kommenden Woche ihre Ausbildung in Graz.

Technische Abläufe gut erklären

Komplexe Produkte und technische Abläufe verständlich erklären und dokumentieren - das ist die Herausforderung, vor der technische Redakteure täglich stehen. Am neuen, von Martina Windisch-König geleiteten Master-Lehrgang „Technische Dokumentation“ lernen die Teilnehmer, Dokumentationsprodukte verständlich, mediengerecht und gesetzeskonform zu gestalten. Auch hier wurden 18 Studierende aufgenommen.

Alles zum Thema Luftverkehr

Bereits in dieser Woche ist der dritte neue Lehrgang - „Luftverkehrsmanagement“ - angelaufen: Inhaltlich spannt sich der Bogen vom Aviation-Management über die Flugzeugtechnik bis hin zum Emissionshandel, schilderte Rektor Pfeiffer; Flugsicherheit, Flottenmanagement sowie nationales und internationales Luftfahrtrecht sind weitere Themen.

