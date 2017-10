Kräftiger neuer Wind aus Rettenegg

Der bisher leistungsstärkste und kräftigste Windpark der Alpen wird am Sonntag in der Gemeinde Rettenegg im Bezirk Weiz offiziell eröffnet. Seit einigen Wochen drehen sich die Windräder schon - sie versorgen tausende Haushalte mit Strom.

Auf 1.400 Metern Seehöhe wurde insgesamt ein Jahr lang gebaut. Sechs Windkraftanlagen wurden errichtet, und das war laut dem Errichter Ecowind alles andere als leicht, denn die Rotorblätter der Windräder haben eine Länge von 54 Metern.

Ideale Voraussetzungen auf dem Herrenstein

18 Stück davon mussten aufwendig mit speziellen Fahrzeugen über die Autobahn und die kurvigen Bergstraßen auf das Gebiet auf dem Herrenstein transportiert werden; der Ort biete aber ideale Voraussetzungen für die Nutzung von Windkraft, hieß es von Ecowind.

Höchste Generatorleistung im Alpenraum

Die Anlage soll nun rund 45.000 Megawattstunden Strom produzieren und damit etwa 15.000 Haushalte versorgen. Der Strom wird in Schachen in der Gemeinde Vorau ins Netz eingespeist. Mit dieser Leistung kann sich die neue Anlage am Herrenstein als Windpark mit der höchsten Generatorleistung im Alpenraum bezeichnen.

