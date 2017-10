Erfolgreiche Saison für Red Bull Ring

Auf eine erfolgreiche Saison blicken die Verantwortlichen des Red Bull Rings in Spielberg zurück. Bei allen sportlichen Events konnten die Besucherzahlen gesteigert werden, auch die E-Mobility Play Days soll es wieder geben.

Philipp Berkessy vom Projekt Spielberg spricht von einer unglaublichen Saison: „Mit der Formel 1 und einer deutlichen Steigerung zu Vorjahr, bei der Moto GP mit knapp über 200.000 Besuchern. Bei der DTM hatten wir eine Steigerung zum Vorjahr und jetzt auch mit dem neuen Event, den E-Mobility Play Days, wo wir eine unglaubliche Anzahl von Menschen begeistern konnten. Es gab neue Produkte, alte wurden ausgebaut, vieles verbessert und ich glaube, mit der Saisonbilanz können wir in ein tolles 2018 starten.“

Kartenvorverkauf bereits angelaufen

Highlights im kommenden Jahr sind die Formel 1 am 1. Juli sowie die Moto GP am 12. August - für beide Veranstaltungen läuft bereits der Kartenvorverkauf. Neben der DTM werden aber auch die E-Mobility Play Days wieder in Spielberg gastieren, so Philipp Berkessy: „Angedacht ist, dass wir zwei bis drei Jahre planen, das wird jetzt mit den Partnern besprochen. Jetzt wird noch im Detail analysiert. Entscheidend ist, was der Fan sagt, und der ist begeistert.“

APA/Erwin Scheriau

Für großen Andrang hat am Wochenende das größte Branchentreffen für Elektromobilität in Spielberg gesorgt: 31.000 Besucher kamen zu den E-Mobility Play Days. Experten sprachen über die Zukunft der Fortbewegung - mehr dazu in 31.000 Besucher bei Elektro-Branchentreffen.

Von den Rolling Stones bis hin zur DTM - auf dem Red Bull Ring in Spielberg war auch diesen Herbst einiges los. Eine Studie, die das Land zum zehnjährigen Jubiläum präsentiert hat, erzählt von einer Erfolgsgeschichte - -mehr dazu in Studie: Red Bull Ring als Erfolgsgeschichte (15.9.2017).

Link: