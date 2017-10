AK ortet große Unterschiede bei Treibstoffpreisen

Die AK Steiermark hat Preise von insgesamt 233 Tankstellen verglichen und dabei große Unterschiede bei Diesel und Eurosuper festgestellt. Überhaupt wurde Tanken im vergangenen Jahr teurer.

Zahlen, Daten, Fakten Wo zahlte man Mitte September am meisten, wo am wenigsten für Treibstoff? Alle Zahlen zur AK-Preiserhebung an 233 steirischen Tankstellen finden Sie hier! (AK Steiermark)

Den günstigsten Preis für Eurosuper fanden die Tester der Arbeiterkammer bei einer Tankstelle in Graz: Rund einen Euro kostete hier ein Liter zum Zeitpunkt der Erhebung. Auch im Bezirk Voitsberg tankt der Autofahrer vergleichsweise günstig: Rund 1,14 Euro zahlte man hier an einer Tankstelle.

Je nördlicher die Tankstelle liegt, desto teurer wird laut der Preiserhebung der Eurosuper: So kostete ein Liter in Liezen knapp 1,19 Euro, im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag 1,30 Euro. Im Vergleich zur günstigsten Tankstelle in Graz ergibt das einen Preisunterschied von mehr als 16 Prozent beim Eurosuper.

APA: Andreas Gebert

Noch stärker ist die Differenz beim Diesel: Zwischen dem günstigsten Dieselpreis in Graz und dem teuersten im Bezirk Leibnitz liegt eine Spanne von fast 36 Prozent. Damit war ein Liter Diesel in Leibnitz um mehr als ein Drittel teurer als im nahegelegenen Graz.

Treibstoffpreise wieder gestiegen

Generell wurde Tanken im Jahresvergleich laut der Arbeiterkammer in der Steiermark wieder teurer: Eurosuper kostet um sieben Prozent mehr, Diesel um sechs Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Im Durchschnitt ist die Steiermark jedoch das billigste, Tirol das teuerste Bundesland in puncto Eurosuper und Diesel.

