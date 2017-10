Alte Lithium-Akkus: Getrennte Sammlung

Ab 8. Oktober müssen Lithium-Akkus getrennt gesammelt werden. Wer seinen alten Lithium-Akku wegwerfen will, muss diesen entweder in ein Altstoffsammelzentrum zur speziellen Lagerung bringen oder im Handel zurückgeben.

Lithium-Akkus hat so gut wie jeder bei sich zu Hause - sei es im Handy, im Tablet, im Akkuschrauber oder im E-Bike. Da von diesen Akkus aber auch Brandgefahr ausgeht, müssen künftig alle Lithium-Akkus mit über 500 g Gewicht getrennt gesammelt werden.

Handel oder Altstoffsammelzentrum

Experten empfehlen, auch die leichteren Akkus aus Sicherheitsgründen getrennt abzugeben, so Christian Schreyer vom Dachverband der steirischen Abfallwirtschaftsverbände: „Die Rückgabe im Handel ist die eine Möglichkeit, die andere ist das Aufsuchen eines der 290 steirischen Altstoffsammelzentren, wo man berechtigt ist, diese Lithium-Akkus abzugeben, und dort werden sie gesondert in explosionsgeschützten Stahlfässern gesammelt.“ Diese neuen Fässer werden dieser Tage an die steirischen Altsstoffsammelzentren verteilt.

Generelle Vorsicht im Gebrauch angebracht

Vorsicht sei aber generell beim Gebrauch aller Lithium-Akkus angebracht, so Schreyer: „Handy-Akkus und Tablet-Akkus und E-Bike-Akkus soll man nicht unbeaufsichtigt laden - es passiert sehr häufig, dass diese über Nacht geladen werden. Weiters sollte man versuchen, Lithium-Akkus nie völlig zu entladen. Es passiert, dass Leute ihre E-Bikes im Herbst in den Keller stellen, und im Frühjahr dann erneut zu laden beginnen - dieser Akku ist dann völlig tiefentladen, und dann kommt es zu erhöhter Brandgefahr. Und man sollte den Akku nie praller Sonne aussetzten, also keine Handys in der prallen Sonne liegen lassen.“

Die Menge der abgegebenen Lithium-Akkus hat sich geschätzerweise in den letzten beiden Jahren verdoppelt - bei der nun getrennten Sammlung erwartet man sich bis zu 20 Tonnen im Jahr.

Link: