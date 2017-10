Zwei Schwerverletzte bei Motorradunfällen

Bei Motorradunfällen am Wochenende sind zwei Lenker schwer verletzt worden. Im Bezirk Voitsberg prallte ein 51-Jähriger gegen eine Leitschiene. Im Bezirk Graz-Umgebung überschlug sich ein 59-Jähriger mit seinem Motorrad mehrmals.

Der 59 Jahre alte Mann fuhr Sonntagfrüh auf der Niederschöcklstraße von Weinitzen kommend Richtung Graz. Laut Polizei vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam der Mann rechts von der Straße ab.

Mit Motorrad überschlagen

Das Motorrad überschlug sich mehrmals. Der Mann blieb schwer verletzt im Straßengraben liegen, konnte aber noch selbst die Rettungskräfte verständigen. Ein zufällig vorbeikommender Sanitäter kümmerte sich um den Schwerverletzten, der dann vom Rettungshubschrauber ins Spital gebracht wurde.

In Hirschegg-Pack im Bezirk Voitsberg geriet ein 51 Jahre alter Motorradfahrer am Samstag in einer Rechtskurve ins Schleudern. Er prallte laut Polizei gegen eine Leitschiene und wurde dabei schwer verletzt. Der Mann wurde ebenfalls vom Rettungshubschrauber in das UKH Graz geflogen.