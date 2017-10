Zwölf Staubsauger gestohlen

Gleich zwölf Staubsauger soll ein 33 Jahre alter Grazer in Kaufhäusern gestohlen haben. Die Vorgangsweise war immer gleich: Der Mann packte die Beute stets in Nylonsäcke und nahm sie einfach mit.

Der 33-Jährige soll die Staubsauger stets in Nylonsäcke gepackt und sie dann im Bereich des Ausgangs abgestellt haben. Anschließend ging er in das jeweilige Geschäft zurück, um ein paar Artikel zu kaufen; beim Verlassen der Kaufhäuser nahm er dann die bereitgestellten Nylonsäcke mit, so die Polizei.

Auf frischer Tat ertappt

Die Diebstahlsicherung soll nie angeschlagen haben. Erst am Dienstag wurde der Mann von einem Filialleiter beobachtet, zudem schlug da auch der Alarm an. Der Grazer ließ den Nylonsack fallen und flüchtete, wurde aber von dem Filialeiter gestoppt.

Die Polizei fand in der Wohnung des Verdächtigen einen gestohlenen Staubsauger; die anderen hatte er eigenen Angaben zufolge schon verkauft. Der 33-Jährige wurde angezeigt.