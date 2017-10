Giftiger Schaumstoff: ADA stoppte Produktion

Seit Dienstag stehen die Maschinen der Polstermöbelfabrik ADA in Anger im Bezirk Weiz still: Das Unternehmen soll ein krebserregendes Vorprodukt für Schaumstoff aus Deutschland bezogen und verarbeitet haben.

Über Wochen hatte der deutsche Chemiekonzern BASF das gesundheitsschädliche Vorprodukt ausgeliefert. Dieses landete unter anderem im Schaumstoff mehrerer Niederlassungen der ADA: „Nachdem wir Ende vergangener Woche vom Schaumstoffhersteller in Deutschland informiert worden sind, haben wir die Produktion gestoppt“, bestätigte Vorstand Gerhard Vorraber am Donnerstag auf APA-Nachfrage, dass fast 500 Mitarbeiter am Firmensitz Anger seit Dienstag nicht zur Arbeit kommen müssen.

ADA Die steirische ADA hat neben dem Hauptsitz in Anger auch Niederlassungen in Ungarn und Rumänien. Insgesamt werden knapp 2.700 Mitarbeiter beschäftigt. 2015 wurde in der Unternehmensgruppe laut Firmenbuch ein Umsatz von 163,45 Mio. Euro erzielt.

Auch einzelne Abteilungen in zwei ausländischen Niederlassungen der ADA sind betroffen. Erst wenn geklärt sei, dass keine Gefahr für die Mitarbeiter besteht, soll mit „sauberem“ Schaumstoff weitergearbeitet werden.

Technischer Fehler bei Produktion

Die Belastung sei auf einen technischen Fehler in der Produktion zurückzuführen, die Ursache werde derzeit beseitigt. Das Vorprodukt TDI, das laut BASF zwischen 25. August und 29. September ausgeliefert wurde, enthalte eine deutlich erhöhte Konzentration von Dichlorbenzol. Eine farblose Flüssigkeit, die Haut, Atemwege und Augen reizen könne und Krebs verursachen soll. Von den betroffenen 7.500 Tonnen TDI, seien rund zwei Drittel noch nicht weiterverarbeitet und würden von BASF zurückgeholt.

Unklar, ob Grenzwerte bei ADA überschritten wurden

Ob und wie viel Schaumstoff bei ADA als Endprodukt die Grenzwerte überschreite, ist noch unklar und werde laut Vorraber derzeit von den deutschen Kollegen überprüft, wozu auch fertige Möbel aus der Steiermark geschickt wurden. Der betroffene Schaumstoff sei bereits aus der Produktion in Anger entfernt worden. Bis Montag sollen Ergebnisse vorliegen.

Sollten dabei auch über die Möbel Grenzwerte überschritten werden, müsse man seitens der ADA entsprechende Maßnahmen ergreifen und überprüfen, wo der Schaumstoff überall verarbeitet wurde: „Aber wir hoffen, dass die Grenzwerte nicht überschritten werden“, so der Vorstand.

„Enormer Schaden“ - noch keine Zahlen

Für das Unternehmen bedeute der Produktionsstillstand einen enormen Schaden, der noch nicht beziffert werden könne. Da der Fehler aber nicht bei ihnen selbst lag, hoffe Vorraber, dass man sich über die Versicherungen den Schaden zurückholen kann. Den Mitarbeitern stehen nach der Wiederaufnahme des Betriebs Überstunden und Samstagsschichten ins Haus, um den Ausfall in den kommenden starken Verkaufswochen zu kompensieren.

Link: